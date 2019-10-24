انطلاق أعمال الدورة 31 لمجلس وزراء البيئة العرب بالجامعة العربية

انطلقت أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء البيئة العرب، بجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة ليبيا، ومشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة.

وتناقش هذه الدورة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية؛ الاقتصادية منها والاجتماعية، خاصة ما يتعلق برصد التلوث الإشعاعي والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.

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