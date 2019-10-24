السراج: نتعاون مع تركيا في عدة مجالات من بينها الأمنية

نفى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وجود قوات تركية على الأراضي الليبية، مؤكدا أن طرابلس تتعاون مع أنقرة في عدة مجالات من بينها الأمنية.

وأكد السراج، خلال تصريحات لـ RT الروسية، أن حكومته لا تتردد في التعامل مع أي طرف للدفاع عن نفسها، موضحا أنه حق مشروع لا يمكن مصادرته.

وقال السراج، إن مشاركة ليبيا في قمة روسيا إفريقيا يؤكد عمق علاقة طرابلس مع موسكو، وأن مشاركة بلاده تؤكد أيضا عمق العلاقة مع المحيط الإفريقي، والعمل على إيجاد أوجه تعاون بين موسكو والدول الإفريقية.

وفيما يتعلق بملف الأموال المجمدة، كشف السراج، أن حكومة الوفاق لم تطالب برفع التجميد وإنما طالبت بمراجعة تلك الودائع، قائلا “إن طرابلس تتابع مع الجهات الدولية عملية تداول الأموال في البنوك، ما نخشاه هو عدم متابعة هذه الأموال والتصرف فيها ووضعها في القنوات المناسبة والتي قد تتسبب في خسائر للدولة الليبية”.

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