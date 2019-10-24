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السراج: نتعاون مع تركيا في عدة مجالات من بينها الأمنية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وجود قوات تركية على الأراضي الليبية، مؤكدا أن طرابلس تتعاون مع أنقرة في عدة مجالات من بينها الأمنية.

وأكد السراج، خلال تصريحات لـ RT الروسية، أن حكومته لا تتردد في التعامل مع أي طرف للدفاع عن نفسها، موضحا أنه حق مشروع لا يمكن مصادرته.

وقال السراج، إن مشاركة ليبيا في قمة روسيا إفريقيا يؤكد عمق علاقة طرابلس مع موسكو، وأن مشاركة بلاده تؤكد أيضا عمق العلاقة مع المحيط الإفريقي، والعمل على إيجاد أوجه تعاون بين موسكو والدول الإفريقية.

وفيما يتعلق بملف الأموال المجمدة، كشف السراج، أن حكومة الوفاق لم تطالب برفع التجميد وإنما طالبت بمراجعة تلك الودائع، قائلا “إن طرابلس تتابع مع الجهات الدولية عملية تداول الأموال في البنوك، ما نخشاه هو عدم متابعة هذه الأموال والتصرف فيها ووضعها في القنوات المناسبة والتي قد تتسبب في خسائر للدولة الليبية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • باى صفة با محتال تتعامل مع تريد احتلال ليبيا فانت مرفوض من الشغب الليبى وتستقوى بالخارج وتتصرف فى اموال الشعب بدون اى شرعية وستحاسب يوما على بيع ليبيا لتركيا مثلما باع البشير جزيرة سواكن فى السودان والان فى سجن كوبر وانت مصيبتك اكبر فسيدك اردوغان يواجه الان تهمة ارتكاب جرائم حرب فى سوريا باستخدام اسلحة محرمة دوليا ولن ينفعك فترامب وبوتن فى ايدهم تحويله للجنايات الدولية

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