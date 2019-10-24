نقابة الصحفيين تنتقد كلمة أردوغان بشأن ليبيا

العنوان_ليبيا

اعتبرت اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، كلمة الرئيس التركي، رجب أردوغان، والتي ادعى فيها حق بلاده المزعوم في ليبيا، انتهاكا صارخا وفاضحا لسيادة الشعب الليبي، وتكشف عن السياسة الاستعمارية التي ينتهجها حزب العدالة والبناء التركي، وتعيد إلى الأذهان الحقبة الاستعمارية المؤلمة للدولة العثمانية في ليبيا.

ووجهت اللجنة التأسيسية في بيان لها أمس، رسالة إلى كافة الصحفيين الأتراك، بأن مثل هذه التصريحات الاستعمارية المتخلفة تزيد من حالة النفور والكراهية تجاه الحكومة التركية، ورئيسها، مؤكدة على ضرورة أن يعمل الصحفيون والإعلاميون الليبيون على كشف التاريخ العثماني البغيض، وما اقترفه في حق ليبيا، والعمل على كشف النوايا الاستعمارية لأردوغان.

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