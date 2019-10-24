اخبار ليبيا الان

في كلمته بقمة روسيا- أفريقيا.. السراج: نتمسك بخيار السلام

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس، في أعمال، قمة روسيا – أفريقيا بمدينة سوتشي وهي القمة الأولى من نوعها وشارك فيها عشرات رؤساء الدول والحكومات، وترأس القمة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية. 

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن القمة والمنتدى الاقتصادي الذي عقد أمس الأربعاء، تناولا آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. 

وألقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كلمة ليبيا واصفا القمة بأنها حدث مهم في تاريخ العلاقات الافريقية الروسية، وقال “إنني أتيت وأنا أحمل معي قضية بلادي التي تمر بظروف استثنائية وأزمة خطيرة، سببها التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، التي نجم عنها انقسام سياسي ومؤسساتي..”. 

وأكد السراج، في كلمته على التمسك بخيار السلام، مشيرا إلى مبادرته في يونيو الماضي لعقد مؤتمر وطني يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى لعب دوراً مركزيا في الجهود الهادفة لحل هذه الأزمة، لما ينتج عن استمرارها من عواقب وخيمة، ليس على ليبيا فحسب بل على الدول الأفريقية جميعها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اى سلام وانت مجرد دمية تقرأ ما تمليه عليك المليشيات ولا تستطيع التحرك فى اى منطقة الا باذن البقرة او غنيوه او الصندوق او الفار فى مساحة 10% من ارض ليبيا والباقى محرم عليك ولا يستطيع وزير داخليتك ان يقبض على ابودراع فى داخل طرابلس تنفيذا لامر النائب العام ياسلام على الكلام الفارغ

    رد

  • كيف لمجرم مثلك ومحتال ونصاب وخائن لاوطن وعميل لقطرائيل ان يتحدث عن السلام قال تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)

    رد