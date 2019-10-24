في كلمته بقمة روسيا- أفريقيا.. السراج: نتمسك بخيار السلام

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس، في أعمال، قمة روسيا – أفريقيا بمدينة سوتشي وهي القمة الأولى من نوعها وشارك فيها عشرات رؤساء الدول والحكومات، وترأس القمة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن القمة والمنتدى الاقتصادي الذي عقد أمس الأربعاء، تناولا آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كلمة ليبيا واصفا القمة بأنها حدث مهم في تاريخ العلاقات الافريقية الروسية، وقال “إنني أتيت وأنا أحمل معي قضية بلادي التي تمر بظروف استثنائية وأزمة خطيرة، سببها التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، التي نجم عنها انقسام سياسي ومؤسساتي..”.

وأكد السراج، في كلمته على التمسك بخيار السلام، مشيرا إلى مبادرته في يونيو الماضي لعقد مؤتمر وطني يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى لعب دوراً مركزيا في الجهود الهادفة لحل هذه الأزمة، لما ينتج عن استمرارها من عواقب وخيمة، ليس على ليبيا فحسب بل على الدول الأفريقية جميعها.

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