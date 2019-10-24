وصول معدات طبية لقسم الكلى بمستشفى ابن سيناء بسرت

وصلت إلى مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، الاربعاء، الشحنة الأولى من الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بقسم الكلى مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، إن الشحنة تحتوي على محطة غسيل كلى واحدة وعدد 12 جهاز غسيل و15 كرسي غسيل موضحا أنه في الفترة القادمة ستصل دفعة ثانية تحتوي على 13 جهازا آخر لترتفع بها القدرة التشغيلية للقسم إلى 45 جهازا لاستيعاب العدد اللازم من المرضى المترددين على المستشفى.

والأسبوع الماضي تسلم المستشفى جهاز تصوير مقطعي جديد ضمن خطة أطلقتها وزارة الصحة لدعم وتعزيز الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام ودعم المستشفيات العامة والتخصصية، وتجهيزها في مختلف مناطق ومدن ليبيا.

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