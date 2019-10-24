نائب وزير الخارجية الروسي يناقش الوضع في ليبيا مع السراج

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الليبي فايز سراج ووزير الخارجية محمد سيالة، تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا.

وجاء في بيان الوزارة: “في إطار الاجتماع الذي حضره أيضا وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، تمت مناقشة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا”.

وأكدت موسكو من جديد دعمها المستمر لوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد. كما تطرق الطرفان إلى بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الليبية.

في وقت سابق قبل هذا الاجتماع، الذي عقد في سوتشي على هامش القمة الروسية – الأفريقية، أعلن بوغدانوف أنه يعتزم مناقشة موضوع احتجاز الموظفين الروس، الذين يعملون في منظمة الصندوق الوطني لحماية القيم في ليبيا، مع السراج. وفقا لرئيس الصندوق، ألكساندر مالكيفيتش، فقد وجهت إليهم تهمة التدخل في الانتخابات.

وتعد القمة أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية.

ومن المقرر أن تبحث القمة والمنتدى الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل انطلاق أعمال القمة، سيعقد المنتدى الاقتصادي “روسيا-أفريقيا”، يومي 23 و24 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية