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غات تسعى لزيادة المشاركة في انتخاباتها البلدية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم شباب التمكين من أجل التغيير بمسرح كلية التربية بغات ورشة عمل لتوعية الشباب دون 25 عاما بضرورة المشاركة والتسجيل في سجل الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المقبلة.

وتعرف المشاركون على الشروط اللازم توفرها في الناخبين وآلية التسجيل وتحدثوا عن دور الشباب في غات وليبيا عامة، وتعد فئة الشباب من سن 18 حتى 25 عاما الأقل تسجيلا في سجل الناخبين، وتسعى اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات لزيادة أعداد المسجلين إلى أكثر من 7000 ناخب عبر عملية التوعية التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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