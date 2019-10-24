غات تسعى لزيادة المشاركة في انتخاباتها البلدية

نظم شباب التمكين من أجل التغيير بمسرح كلية التربية بغات ورشة عمل لتوعية الشباب دون 25 عاما بضرورة المشاركة والتسجيل في سجل الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المقبلة.

وتعرف المشاركون على الشروط اللازم توفرها في الناخبين وآلية التسجيل وتحدثوا عن دور الشباب في غات وليبيا عامة، وتعد فئة الشباب من سن 18 حتى 25 عاما الأقل تسجيلا في سجل الناخبين، وتسعى اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات لزيادة أعداد المسجلين إلى أكثر من 7000 ناخب عبر عملية التوعية التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني.

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