التقى مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالى، أمس الأربعاء، مع رئيس جامعة طبرق حسن على حسن، لبحث إمكانية إبرام توأمة مشتركة ما بين جامعة طبرق وجامعة بوتية الفرنسية.

وأكد الجالى خلال اللقاء، على وضع البنود الخاصة بهذه التوأمة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عدة أعمال مشتركة ما بين المجلس التسييري طبرق ومركز طبرق الطبي وجامعة طبرق مع جامعة بوتية الفرنسية

