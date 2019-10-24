الشاهد: المسألة الليبية أساسية بالنسبة لتونس أمنيا واقتصاديا

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أن بلاده تريد أن يكون هناك حل سلمي في ليبيا من دون تدخل أجنبي أو تدخل عسكري.

وقال الشاهد على هامش منتدى “روسيا-أفريقيا” لوكالة “سبوتنيك”، إن “المسألة الليبية أساسية بالنسبة لتونس أمنيا واقتصاديا”.

وعلى جانب آخر، قال الشاهد إن “الرئيس الجديد أعطى أملا جديدا في تونس.. تجاوز تونس إلى بعض دول العالم العربي… أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية توحيد وتقريب الصف العربي”.

وتابع: “مع الرئيس أستاذ قيس سعيد، سيكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية التونسية”.

ووصف الشاهد حملة الرئيس التونسي بأنها “حملة استثنائية بكل المقاييس هناك نوع من الثورة الثقافية في تونس”.

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