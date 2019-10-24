داخلية الوفاق تأمر باغلاق معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس

ليبيا – بقرار من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تم إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي من الجانب الليبي أمس الأربعاء.

المكتب الإعلامي التابع للمنفذ أوضح أن قرار الإغلاق جاء نتيجة سوء المعاملة والمماطلة في الإجراءات من قبل الجانب التونسي ، مضيفاً بأن على المواطنين القاصدين تونس براً التوجه غلى معبر ذهيبة.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية فتحي باشاغا شكا لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي تعرض الليبيين القاصدين تونس عبر منفذ راس اجدير لمشاكل وعراقيل منها الإنتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة في ظل وجود حالات إنسانية.

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