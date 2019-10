“الواحة” تبدأ مرحلة التجريبي لمعدات محطة الغاز بحقل الفارغ

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة الواحة بدأت مرحلة التشغيل التجريبي لمعدات محطة معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي بحقل الفارغ (المرحلة الثانية).

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة في بيان، أمس الاربعاء، إنه تم البدء فعليا في ضخ كميات من الغاز الطبيعي لحقل الانتصار (103) التابع لشركة الزويتينة بمعدل (70) مليون قدم مكعب يوميا.

وأوضح المكتب، أن هذه الخطوة ستمكن شركة الواحة للنفط في غضون أيام من إجراء اختبارات حسن الاداء النهائية والوصول إلى انتاج (180) مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المعالج (المرحلة الثانية) و15,000 برميل من المكثفات يوميا وفقا للسعة التصميمية للمحطة، بالإضافة إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى، لتصل الكمية الكلية للغاز المزمع ضخه لحقل الانتصار (250 مليون قدم مكعب يوميا).

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير حقل الفارغ (المرحلة الثانية) والذي كان من المخطط له ان يتم استكماله في مطلع سنة 2011 إلا أنه قد تعثر بسبب حالة القوى القاهرة التي مرت بها البلاد.

وأضافت الشركة في بيان، أنه تمكنت من التغلب على جميع المصاعب الفنية والتعاقدية وتم الاتفاق مع شركة بي اس ام (PSM) في شهر مارس الماضي لاستكمال باقي أعمال المشروع وهو ما تم مؤخرا، ويتواجد حاليا فريق عمل المقاول (PSM) وشركة (Siemens) و(TDE) في حقل الفارغ حيث استكملت أعمال الصيانة وتم البدء فعليا في التشغيل التجريبي للمحطة.

وختمت الشركة بيانها أنها وبعد كل ما سبق بدأت في إنتاج الغاز الطبيعي الذي سيساهم في الرفع من إمدادات الغاز اللازمة لإنتاج القدرة الكهربائية أو لعمليات التصنيع الذي سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

