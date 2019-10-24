دينغوف: حكومة الوفاق تتهم مواطنان روسيان بالتدخل في الانتخابات رغم عدم إجراءها

ليبيا – أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي ليف دينغوف أمس الأربعاء أن مواطنين روسيين اثنين فقد قيد الاعتقال في ليبيا حتى اللحظة.

دينغوف قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء ردا على سؤال حول عدد المواطنين الروس المعتقلين في ليبيا: “حتى اليوم، هناك مواطنان اثنان في ليبيا تم اعتقالهم مؤخراً، هذه إحدى القضايا، التي نناقشها الآن بنشاط مع ممثلي الجانب الليبي وهذه قضية تهمنا بشكل خاص وأنه يتم النظر في قضيتهما في إطار القانون الروسي”.

وأوضح فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضدهما :”يُزعم أنهما تدخلا في العملية الانتخابية في ليبيا لكن على حد علمي لم تجر انتخابات في ليبيا بعد، لذلك نحتاج إلى حقائق وحجج حول الاتهامات المزعومة ضدهما”.

هذا وأعلن رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي ألكسندر مالكيفيتش في أوائل شهر يوليو الماضي عن احتجاز مواطنين روسيين يعملان في الصندوق في ليبيا بمن فيهم عالم الاجتماع مكسيم شوغايلي،موضحا أنهما كانا يشاركان حصريًا في الدراسات الاستقصائية الاجتماعية ودراسة الوضع الإنساني والثقافي والسياسي في البلاد ضمن فريق أبحاث،مضيفاً أن موظفي الصندوق تم احتجازهما في شهر مايو الماضي إلا أن هذه المعلومات ظهرت في وسائل الإعلام في الخامس من شهر يوليو فقط.

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