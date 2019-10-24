الجهيناوي يبحث مع السفير الامريكي سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية

ليبيا – إلتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الأربعاء مع سفيري الولايات المتحدة بليبيا ريتشارد نورلاند وبتونس دونالد بلوم.

اللقاء بحث بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التونسية مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة على المستويين الاقليمي والدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد الشقيق.

وبدوره،أكد الجهيناوي حرص تونس على التواصل مع مختلف الفرقاء الليبيين لحثهم على إيقاف الاقتتال والعودة إلى المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة،منبها إلى التداعيات المباشرة لتطورات الاوضاع في ليبيا وانعكاساتها السلبية بالغة الخطورة على أمن المنطقة بأسرها واستقرارها.

وذكر في هذا الصدد بالاتصالات التي تجريها بلاده مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وخاصة منها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لحثها على بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى وقف فوري للمواجهات العسكرية ومنع التدخلات الخارجية وإفساح المجال للعودة إلى المسار التفاوضي وفقا لخطة الأمم المتحدة.

وزير الخارجية التونسي شدد في هذا الاطار على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي وخاصة تونس والجزائر ومصر في المساهمة في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتفرع إلى إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة.

ومن جهته، ثمن السفير الأمريكي في ليبيا الجهود التي تبذلها تونس لحلحلة الأوضاع في ليبيا وحرصها على الوقوف على مسافة واحدة من مختلف أطراف النزاع.

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