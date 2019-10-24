السيسي يبحث مع مفوضية الاتحاد الافريقي مستجدات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء بمدينة سوتشي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح وفقاً لمكتبه الإعلامي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الراهنة على الساحة القارية كمستجدات الأوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً وفي مقدمتها الملف الليبي.

وأشار السفير راضي إلى أن السيسي وفقيه توافقا حول استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة لا سيما في إطار دعم وتعزيز مبدأ العمل الأفريقي الموحد ومتابعة آلياته.

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