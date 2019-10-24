بلدية بنغازي توقع عقد “المخطط الحضري العام ” مع شلركة يونانية

لعنوان_أثينا

وقع اليوم في أثينا – اليونان عقد Master Plan “المخطط الحضري العام” لمدينة بنغازي بين عميد بلدية بنغازي – المهندس الصقر بوجواري – ومدير شركة LEEAD اليونانية.

كان ذلك بحضور وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي – السيد علي الحبري – وأيضاً بحضور وزارة الخارجية بدولة اليونان، وكذلك الشركات اليونانية العالمية صاحبة الخبرة في مجالات هندسة وتنفيذ البنى التحتية والموانئ والمطارات والاتصالات والتقنية الرقمية والطاقة .

و كان عميد بلدية أثينا قد أبدى استعداداً للعمل معاً لجسر العلاقة بين المدينتين بالتوأمة للدفع نحو إعادة فتح القنصلية اليونانية ومد خط جوي وبحري بين المدينتين …

وسيرسم مشروع المخطط العام معالم المدينة حتى عام 2050م، بما فيها تصاميم تتعامل مع التوزيع السكاني والخدمي والمناطق السياحية، كما سيعالج مشاكل المدينة الآنية وفي المستقبل من إسكان للنازحين ومعالجة العشوائيات، ومشاكل البيئة، والمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق المواصلات والمبان والمرافق والطاقة والبحيرات إلخ.

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