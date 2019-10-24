الملف الليبي على طاولة مباحثات السيسي وفقيه

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، على هامش قمة روسيا – أفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الراهنة على الساحة القارية، كمستجدات الأوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة، لا سيما في إطار دعم وتعزيز مبدأ العمل الأفريقي الموحد ومتابعة آلياته.

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