انتهاء امتحانات الترقية لضباط وضباط صف مديرية أمن شحات

انتهت في مدينة شحات امتحانات الترقية، التي شملت الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين للترقية سنة ألفين وتسع عشرة.

جاء ذلك عقب صدور قرار من مدير أمن شحات العميد محمد فرج، بتشكيل لجان لإجراء امتحانات الترقية برئاسة المقدم عبد العليم المبروك.

وبحسب المكتب الإعلامي للمديرية، فقد مثل أمام اللجنة عدد كبير من منتسبي الجهات المركزية بوزارة الداخلية في بلدية شحات، بالإضافة إلى الأعضاء التابعين للمديرية من ضباط وضباط صف، الذين يستحقون الترقية لهذا العام، وبلغ عددهم ستمئة وخمسين ضابط صف، بالإضافة إلى مئة وخمسة وأربعين ضابطا، واستمرت الامتحانات مدة ثمانية أيام.

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