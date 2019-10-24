الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في طرابلس

تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الخميس، من فرض سيطرتها على مواقع وتمركزات جديدة في محيط جنوب العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأوضح مصدر عسكري – فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الوحدات العسكرية أحرزت تقدمات في محور عين زاره، ووادي الربيع وصلاح الدين بالعاصمة طرابلس، لافتا إلى أن التمركزات بمحور الخلة لازالت تحافظ على أماكنها كما هي.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، قد نشر تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها، “إن مواقع جديدة تسيطر عليها قواتنا وتدخلها لأول مرة وانهيار في صفوف الميليشيات”، بحسب تعبيره.

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