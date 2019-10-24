تشكيل لجنة لمتابعة التعديات على خطوط النهر الصناعي بسرت

أصدر عميد بلدية سرت، القرار رقم 99 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس البلدي سرت إبراهيم مليطان، وعضوية مسؤولى أجهزة النهر الصناعي، وجهاز الاستثمار وشركة المياه والشرطة الزراعية.

وبحسب المسؤول الإعلامي ببلدية سرت محمد الاميل، فأن اللجنة ستتولى مهمة زيارات المواقع بحدود بلدية سرت شرقا، لمتابعة الاعتداءات والمخالفات والتجاوزات على الخطوط الرئيسية والفرعية بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي وشركة المياه داخل حدود سرت ودلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري.

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