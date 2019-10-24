بوتين: أتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ

ليبيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحداث في ليبيا هي نتيجة سياسة غير مسؤولة لعدد من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة ، مشيراً إلى أنه يتابع الوضع بقلق بالغ.

بوتين قال خلال قمة “روسيا ــ أفريقيا” وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية عقب كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس :” نتابع جميعنا بقلق شديد الأحداث التي تتطور في بلادكم. أعتقد أن ما يحدث الآن هو نتيجة للسياسات غير المسؤولة لعدد من الدول التي تصرفت منتهكة للقانون الدولي في ليبيا وحرفت القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذاك الوقت”.