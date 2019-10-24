الغصري: طرابلس كانت مدينة آمنة لكن حفتر دمّر وقصف كل مكان فيها

ليبيا – حيّا القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية البنيان المرصوص التابعة للرئاسي محمد الغصري من وصفهم بـ”الأبطال المرابطين” في الجبهات الذين يقدمون حياتهم في سبيل صد ما وصفه بـ”العدوان الهمجي البربري وعدوان المتمرد على طرابلس” (تقدم القواتالمسلحة إلى العاصمة).

الغصري أشار في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” لتابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن طرابلس مدينة آمنة لكن حفتر دمّر وقصف كل مكان فيها.

وتابع مضيفاً :”مليشيات حفتر هي المليشيات ومن يدافع عن طرابلس ليسوا بالمليشيات ولا ننسى دول الشر و المارقة هي من تمده بالسلاح و تقصف الليبيين، أبطال طرابلس و أبنائها لايخافون من الموت بقدر ما يخاف منه هو الجبان”.

واختتم حديثه قائلاً :”أبطالنا في الجبهات يقارعون الطيران المسير بأحدث الأسلحة والجهاد وقتال جنجويد والروس والمتمردين الذين أرادوا إحتلال وتدمير طرابلس، القوة التي تدافع عن طرابلس هي الجيش الحقيقي وليس من يستعين بالمرتزقة الروس والجنجويد، هو قام بقصف سرت وخرجوا أهلها ببيانات كثيرة وكانوا يرفعون القبعة والتحية لشهداء البنيان المرصوص الذين ضحوا في سبيل تحرير سرت وتحريرها من الدواعش”.

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