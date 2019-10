المتوسط:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أنه “يتابع باهتمام وقلق شديد الأحداث في ليبيا”.

وأضاف الرئيس الروسي:” ما يحدث في ليبيا ليس إلا نتيجة سياسة غير مسئولة لدول تمارس خرقا لقرارات مجلس الأمن وها هى النتيجة التى نراها اليوم، ونتمنى العودة الأسرع إلى السلام والأمن”.

وأكمل بوتين، أن “موسكو تعمل على التوافق بين الأطراف الليبية المتنازعة”.

