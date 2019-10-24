السراج: حرب طرابلس ستُؤثّر على دول أفريقيا جميعها

ألقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، كلمة خلال القمة الروسية الأفريقية المُنعقدة بمدينة سوتشي الروسية، أكد خلالها مُضي قواته في الدفاع عن نفسها والاستمرار في صدّ الهجوم الذي تتعرض له العاصمة بتمويل ودعم خارجي، حسب قوله.

وأضاف السراج، أن الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعاني منه البلاد كان نتيجة حتمية للتدخلات الخارجية السلبية في شؤون ليبيا الداخلية، مُشيراً إلى أن تداعيات ما تشهده طرابلس من قتال مستمر لنحو 7 أشهر ستصل إلى دول الجوار والدول الأفريقية جميعها.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بإدانة رسمية لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس”، وضرورة التفريق بين الطرف المُدافع عن نفسه والطرف المُعتدي، حسب قوله.

وجدد السراج الإشارة إلى موعد تحرك الجيش الوطني نحو طرابلس، والذي كان قبل أيام فقط من الموعد الذي كان مُحدداً لانعقاد الملتقى الوطني في غدامس برعاية البعثة الأممية، قبل أن يتعذّر انعقاده بسبب اندلاع القتال في ضواحي العاصمة.

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