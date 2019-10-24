هيومن رايتس تطالب بمعاقبة مختطفي قافلة غدامس الطبية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمحاسبة خاطفي عناصر القافلة الطبية غدامس بعد 12 يوما من الأسر .

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إريك غولدستين إن “لا شيء يبرر خطف العاملين في المجال الطبي والاحتفاظ بهم كورقة مساومة لإطلاق سراح سجين. وينبغي على السلطات في الزنتان بذل ما في وسعها لمحاسبة الخاطفين للحيلولة دون حدوث أفعال مماثلة مستقبلا”.

وفي الوقت ذاته دعت المنظمة سلطات حكومة الوفاق في طرابلس لتوضيح الأساس القانوني لاستمرارها باحتجاز الناشط المدني عز الدين الوحيشي في طرابلس أو توجيه تهم إليه في حال وجود أدلة أو الإفراج عنه في حالة عدم ارتكابه لأي جريمة .

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