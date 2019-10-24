بعد أن غيب دور الشباب فيها لسنوات بسبب الإرهاب .. أعيان درنة يطالب المؤقتة بدعمهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

منذ أن أعلان تنظيم “داعش” الإرهابي وجوده في مدينة درنة دأب على تدمير البنى التحتية للمدينة، ويظهر ذلك في عبر تنفيذ عدة هجمات ممنهجة، وكان لمؤسسات الأمن والقضاء والجيش النصيب الأكبر لتلك الهجمات، كيف لا وهي تعتبرها العدو الأول الذي لا يحكم بشرع الله، حسب عقديتها.

وبعد دحر الإرهاب في مدينة درنة الزاهرة عادت مؤسسة الدولة للعمل بها بعد أن حل الأمان وغاب عنها الموت والخطف والدمار بفعل التنظيمات الإرهابية التي نكلك بالمدينة وأهلها .

تنسيقية درنة الكبرى والرابطة الوطنية لدعم الشباب بدرنة أنشأت بقرار رئيس المؤتمر العام لمستقبل ليبيا الوطني واللجنة التحضيرية العليا بقرار رقم “53” وتكليف رئيس لها وكلفت فريحه المريمي برئاستها .

وبدأت التنسيقية تلعب دور هام في مدينة درنة وتحاول التواصل مع الجهات المسؤولة لحل مشاكل المدينة وأهلها.

وفي هذا الصدد، استقبل وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة مسعود صوه رئيس مجلس الأعيان والحكماء لمدينة درنة صالح غيضان، ومدير مكتب العمل درنة فضل الشاعري، والمفوض عن عميد بلدية درنة ناصر بدر، ومدير مكتب الرابطة الوطنية لدعم الشباب بدرنة عبدالكريم صبره بمقر الوزارة في مدينة البيضاء.

واستهل الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الأعيان والحكماء درنة بعد ترحيبه بالوزير والثناء على حفاوة الاستقبال، وتحدث عن أهمية مراعاة فئة شباب درنة بالذات لأنهم عانوا الكثير داخل درنة فترة وجود التنظيمات الإرهابية المتطرفة وضرورة إيجاد حل عاجل في قضية مرتباتهم.

ثم وجهت الكلمة للمفوض عن عميد البلدية ونوه بأن هؤلاء الشباب لم تهتم بهم أي جهة مسؤولة لحلحلة قضيتهم وحيث أن القرار شمل قطاعي التعليم والصحة مؤكدا أن أحقية صرف قطاعات الصناعة والزراعة والمواصلات والإعلام والتخطيط والاقتصاد أسوة بالتعليم والصحة التي تم صرف مرتبات ملحق المسقطين من ذات القرار 209 من مبدأ (المعاملة بالمثل) والمساواة بين المتعينين بهذا القرار من شريحة الشباب.

وكانت التنسيقية بدأت عملها بحصر عدد من الشباب والمسقطين بملحق القرار 209 لسنة 2005 م وعددهم (4840) مواطن وبدعم من مجلس حكماء وأعيان درنة تواصلوا مع وزير العمل والتأهيل بالخصوص .

وتعهد الوزير بتشكيل لجان للنظر في وضعهم الوظيفي وإيجاد الحلول المناسبة لهؤلاء الشباب .

يذكر أن درنة تعرضت لاستهداف ممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية التي تعاقبت على السيطرة على المدينة، حيث تعرض أغلب مقار المدينة لأضرار جسيمة .

إن التنظيمات الإرهابية لا تؤمن بفكرة الدولة ومؤسستها، لأنها تتعارض مع معتقداتها وأفكارها المشوهة التي تعتمد على القتل والدمار وبعيدة كل البعد عن الإسلام الوسطي المعتدل.

ولأنها كذلك؛ ولما لها من آثار سلبية على الحياة؛ فقد وجدت التنظيمات الإرهابية أمامها معارضة كبيرة بل وشديدة من قبل الليبيين الرافضين للعودة إلى الماضي والطامحين للسير نحو المستقبل لبناء دولتهم المبنية على المؤسسات التي تؤمن لهم حياة عصرية ومزدهرة.

وبعد أن استطاع الجيش الوطني تحرير بنغازي ودرنة من قبضة الإرهاب عادت مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش ومؤسسات الدولة للعمل برجالها ومقراتها، في ظل دولة تؤمن بالقانون والعدل ونشر الأمن ليتمتع كل مواطن بحقوقه.

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