الشاهد: هدف تونس أن يكون هناك حل سلمي في ليبيا دون تدخل أجنبي أو عسكري

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أن بلاده تريد أن يكون هناك حل سلمي في ليبيا من دون تدخل أجنبي أو تدخل عسكري.

وقال الشاهد ، في تصريحات صحفية له”، إن “المسألة الليبية أساسية بالنسبة لتونس أمنيا واقتصاديا”.

وعلى جانب آخر، قال الشاهد إن “الرئيس الجديد أعطى أملا جديدا في تونس.. تجاوز تونس إلى بعض دول العالم العربي… أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية توحيد وتقريب الصف العربي”.

