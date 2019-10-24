ديوان مجلس النواب يشارك في ورشة عمل ‘حول دور اللجان البرلمانية’

يشارك عدد من موظفي ديوان مجلس النواب في ورشة العمل المقامة في العاصمة التونسية التي ينظمها المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) حول ( دور اللجان البرلمانية ) المهام والمسؤوليات وتطوير الأداء من واقع التجارب الدولية لبرلمانات الدول المتقدمة في النظام الديمقراطي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن ورشة العمل التي تتواصل ليومين اثنين تهدف لتحقيق الاستفادة لموظفي الديوان من خلال الخبرات والتجارب الدولية لدى المعهد الوطني الديمقراطي.

وأوضح مجلس أن ورشة العمل تأتي في إطار الرفع من مستوى الأداء وكفاءة الموظفين والعاملين بديوان مجلس النواب وضمن التعاون بين مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب والمعهد الوطني الديمقراطي.

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