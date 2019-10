“مواصلات الوفاق” تبحث مع السفارة البريطانية سبل إعادة فتح مطار معيتيقة

المتوسط:

اجتمع وكيل ديوان الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي بحكومة الوفاق م. هشام عبدالله ابو شكيوات صباح اليوم بديوان الوزارة مع كل من كيفن دنش المستشار السياسي للسفارة البريطانية لدى ليبيا و دانيال ملولي المسئول عن البرنامج الاقتصادي بالسفارة وبحضور الكابتن نصرالدين شائب العين رئيس مصلحة الطيران المدني والدكتور محمد بيت المال رئيس مصلحة المطارات .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أهمها إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي أمام الحركة الجوية والتنسيق مع وزارة النقل البريطانية بخصوص إقامة برامج تدريبية في مجال أمن وسلامة الطيران وتوفير بعض أجهزة الكشف الأمني لاستخدامها بالمطارات وتسهيل إجراءات الحصول على شهادات التصدير المطلوبة من الحكومة البريطانية على بعض المعدات الموردة للمطارات الليبية بالإضافة إلى تقديم المساندة اللازمة لرفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية لدخول الاجواء الأوروبية .

كما تطرق الاجتماع لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة للمتدربين الموفدين من طرف الوزارة.

