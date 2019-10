المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب ، أن “المليشيات تجمعت في طرابلس تحت مسميات مختلفة وتحت أجندات مختلفة سواء عرقية أو مناطقية وإرهابية، وبينها من له أطماع سياسية كتنظيم الإخوان الإرهابي الذي يتحصل على تمويل من قطر وتركيا ويطمع أن تكون ليبيا في قبضته”.

وأوضح ، في تصريحات له ، أن “لتركيا مخططا للسيطرة على شمال أفريقيا العربي رغم أن الشعب المصري أفسد ذلك المخطط حتى الآن”.

وأكمل، أن ” ليبيا أصحبت قاب قوسين من تطهير العاصمة للتمهيد لعودتها إلى قلب الوطن وبالتالي بعد تحرير كامل ترابها ومن ثم الوصول إلى المصالحة الوطنية وبناء الدولة المدنية”.

The post برلماني: تركيا لديها مخطط للسيطرة على شمال أفريقيا العربي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية