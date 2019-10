المتوسط:

التقى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع وزيري التعليم و الاقتصاد بالحكومة المؤقتة ، اليوم الخميس.

وقدم حفتر من خلال لقاءه بهم توجيهاته بضرورة الاهتمام بالقطاعين وضرورة تكثيف الجهود خصوصاً في قطاع التعليم الذي يُعدّ عماد الدولة .

ودعا حفتر للحرص على كافة الشرائح التابعة له سواء مُعلمين أو طلبة .

