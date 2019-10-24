صور من داخل المستشفى الميداني وادي الربيع بعد تعرّضه للقصف

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة أحد الأطقم الطبية بالمستشفى الميداني وادي الربيع 2 جراء استهداف المستشفى للمرة الثانية اليوم الخميس.

وأوضح مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن استهداف المستشفى الميداني وادي الربيع 2 التابع للمركز أدى إلى إصابة أحد افراد الأطقم الطبية بشظية في عينه ما استدعى نقله لإحدى المصحات لتلقي العلاج مشيرا إلى أن الاستهداف أحدث أضرارا جسيمة بالممتلكات الخاصة بالأطباء ومبنى المستشفى.

وأعرب المركز عن إدانته واستنكاره لهذه الأفعال التي اعتبرها متعمدة.

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