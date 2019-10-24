الثني يناقش مقترح المشاريع المزمع تنفيذها في بلدية أوباري

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء مقترح المشاريع المزمع تنفيذها في بلدية أوباري وذلك خلال اجتماع عقده لهذا الشأن.

الإجتماع ضم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس المجلس التسييري لبلدية أوباري أحمد ماتكو وعضو المجلس التسييري للبلدية المكلف من قبل مجلس الوزراء لتقييم المشاريع في هذه البلدية إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.



وبحث الاجتماع المشاريع المقدمة من قبل المجلس التسييري لبلدية أوباري بحسب الأولويات.



وأبدى الثني الموافقة على عدد كبير من هذه المشاريع المستوفية لشروط التعاقد خاصة فيما يتعلق بالمياه و حفر الآبار والخزانات إضافة إلى صيانة 8 مدارس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية