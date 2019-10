الجهيناوي: الملف الليبي سيتصدر أولويات تونس خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن

المتوسط:

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، أن الملف الليبي سيتصدر أولويات تونس خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح الجهيناوي، في محاضرة ألقاها خلال ندوة نظمتها الجمعية التونسية للأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، أن ” الملف الليبي قضية إستراتيجية وحيوية بالنسبة لبلادنا التي لن تدخر أي جهد للتوصل إلى حل سياسي توافقي في هذا البلد الشقيق”.

وأكمل الجهيناوي، أن تونس وضعت ضمن أولوياتها في مجلس الأمن، تعزيز دور المجلس في منع الصراع والدبلوماسية الوقائية، والتسوية السلمية للنزاعات بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى تعزيز دوره في مكافحة الإرهاب.

