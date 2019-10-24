تشييع جثمان المسعف سالم انفيض قضى جراء اشتباكات جنوب طرابلس (صور)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم تشييع جنازة على الفقيد سالم انفيض أحد أعضاء قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز الذي قضى خلال قصف جوي على منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

وقال المركز، إن انفيض قتل في قصف جوي فجر اليوم الخميس، بالمستشفى الميداني صلاح الدين والذي كان له دور كبير في خدمة وانقاد جرحى الاشتباكات من جميع الاطراف.

وتعرضت المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف لهجمات وقصف جوي خلال الاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق منذ أبريل الماضي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الاطباء والمسعفين.

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