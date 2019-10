المتوسط:

كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، عن شن السلاح الجوي ضربات محكمة ضد الجماعات المسلحة في عين زارة قرب المتلث.

وقالت الغرفة، في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع الفيسبوك اليوم الخميس، إن “مخازن ذخيرة وتجمعات المرتزقة القادمين من الخارج وأبيات مسلّحة تطالها ضربات جوية محكمة وتعالي السنة الدخان من الموقع في عين زارة قرب المتلث “.

