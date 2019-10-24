الوطني للامتحانات يعلن آلية تصويب أخطاء التسجيل في الانتساب للكليات

أعلن المركز الوطني للامتحانات أن التسجيل في الانتساب للكليات الجامعية والتقنية انتهى يوم أمس الأربعاء.

وبين المركز عبر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الطلاب الذين قاموا بعملية التسجيل ستصلهم رسالة نصية على الهاتف بها رغبات الطالب بالترتيب الذي وضعه الطالب، وكذلك الجامعة والكلية، وفي حالة وجود خطأ في هذه الرغبات يمكن للطالب إرسال رسالة نصية إلى الرقم 00.218.91.002.3186 تتضمن رقم جلوس الطالب ورقم قيده واسمه بالكامل والرغبة الأولى والثانية والثالثة، على أن تحدد الجامعة والكلية والمدينة لكل منهم، مشددة على أنه لن يتم قبول الرسائل النصية إلا من رقم الهاتف المخصص للطالب.

وأوضح المركز أنه تبدأ فترة قبول الرسائل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً اليوم الخميس.

وأضاف المركز أنه يمكن للطالب الذهاب إلى المسجل العام بأقرب جامعة خلال فترة الدوام اليوم الخميس مصحوبا ببطاقة هوية، وإبلاغ المسجل بالخطأ الوارد بالتسجيل والرغبات الصحيحة المطلوبة، وسيقوم المسجل بالتصويب المطلوب باستخدام (نموذج تصويب رغبات طالب مشترك في عملية التنسيب) المرفق طيه.

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