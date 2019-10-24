الثني يبحث المشاريع المزمع تنفيذها في أوباري

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس مقترح المشاريع المزمع تنفيذها في بلدية أوباري، وذلك خلال اجتماع عقده لهذا الغرض.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الاجتماع الذي عقد به في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة ضم وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية أوباري أحمد ماتكو، وعضو المجلس التسييري للبلدية، والمهندس المكلف من قبل مجلس الوزراء لتقييم المشاريع في هذه البلدية، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

وبحث الاجتماع المشاريع المقدمة من قبل المجلس التسييري لبلدية أوباري بحسب الأولويات.

وأعرب الثني عن موافقته على عدد كبير من هذه المشاريع المستوفية لشروط التعاقد، خاصة فيما يتعلق بالمياه وحفر الآبار، والخزانات، إضافة إلى صيانة عدد 8 مدارس.

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