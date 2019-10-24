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الطب الميداني: إصابة سيارة إسعاف جراء استهداف صلاح الدين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة سيارة اسعاف جراء القصف الجوي الليلي الذي استهدف أمس الأربعاء منطقة صلاح الدين.
وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن القصف الجوي أدى إلى إصابة سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الميداني الشهيد ايمن الهرامة بمنطقة صلاح الدين.
وأشار المركز إلى أن سيارة الإسعاف كانت تقدم الدعم للمستشفى الميداني صلاح الدين.
وأوضح المركز أن القصف أدى أيضا لمقتل أحد أعضاء قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز على الفقيد سالم انفيض مؤكدا أنه كان يتبع المستشفى الميداني صلاح الدين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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