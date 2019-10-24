بالاسماء.. قائمة الدول التي يدخلها جواز السفر الليبي بدون تأشيرة أو فيزا ومتطلبات باقي دول العالم

يسمح جواز السفر الليبي بدخول أراضي 45 دولة حول العالم, ليبيا هي دولة عربية، تقع بالجزء الشمالي في قارة إفريقيا، على مساحة مليون و800 ألف كيلو متر مربع، وهي رابع أكبر دولة في القارة والسابعة عشر بين أكبر دول العالم من حيث المساحة.

ويوجد 45 دولة في العالم لا تحتاج فيزا لليبيين من السفارة ويمكن للمواطن الليبي السفر اليها مباشرة او يمكن الحصول على الفيزا مجاناً او مقابل مبلغ معين عند الوصول الى المطار او بتأشيرة إلكترونية.

ويتواجد جواز السفر الليبي في المركز 83 بين جوازات السفر في العالم حسب تصنيف موقع Passport Index لعام 2019.

دول عربية بدون تأشيرة لليبين (9 دول) :

يمكن للمواطن الليبي زيارة 9 دول عربية بدون فيزا او بتأشيرة إلكترونية :

1 – الأراضي الفلسطينية : بدون تأشيرة (تواصل مع اقرب سفارة فلسطينية لمعرفة الشروط).

2 – لبنان : يمكن زيارة لبنان بدون تأشيرة مسبقة ويتم الحصول على التأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 50 دولار شرط وجود 2000 دولار نقدا.

3 – الصومال : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

4 – الجزائر : بدون تأشيرة لمدة 90 يوم.

5 – تونس : بدون تأشيرة لمدة 90 يوم.

6 – موريتانيا : تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم.

7 – جزر القمر : تأشيرة عند الوصول لمدة 45 يوم.

8 – جيبوتي : تأشيرة إلكترونية مقابل 29 دولار.

دول في آسيا بدون تأشيرة لليبين (14 دولة) :

يمكن للمواطن الليبي زيارة 14 دولة آسيوية بدون فيزا او بتأشيرة إلكترونية :

1 – ماليزيا : بدون تأشيرة لمدة 14 يوم.

2 – سريلانكا : بدون تأشيرة لمدة 30 يوم.

3 – إندونسيا : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

4 – ماكاو : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

5 – المالديف : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

6 – تيمور الشرقية : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 30 دولار.

7 – كمبوديا : تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 20 دولار (يوجد ايضا ضريبة مغادرة 25 دولار).

8 – إيران : تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

9 – نيبال : تأشيرة عند الوصول لمدة 15/30/90 يوم مقابل 25/50/100 دولار.

دول في افريقيا بدون تأشيرة لليبين (17 دولة) :

يمكن للمواطن الليبي زيارة 17 دولة افريقية بدون فيزا او بتأشيرة إلكترونية :

1 – توجو : تأشيرة عند الوصول لمدة 7 ايام مقابل 17 دولار.

2 – سيشل : بدون تأشيرة لمدة 30 يوم (Tourist Registration).

3 – بنين : بدون تأشيرة لمدة 90 يوم.

4 – غانا : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

5 – بوركينا فاسو : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

6 – موزمبيق : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 25 دولار.

7 – السنغال : تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم.

8 – مدغشقر : تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم مقابل 40 دولار.

9 – أثيوبيا : تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم.

10 – الرأس الأخضر : تأشيرة عند الوصول.

11 – ساحل العاج : تأشيرة عند الوصول (Pre-Enrollment).

12 – رواندا : تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

13 – غينيا بيساو : تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم.

14 – أوغندا : تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول.

15 – تنزانيا : تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول.

16 – ليسوتو : تأشيرة إلكترونية لمدة 14 يوما.

17 – الغابون : تأشيرة إلكترونية.

دول في اوروبا بدون تأشيرة لليبين

لا يُسمح لمواطني ليبيا بدخول أي دولة أوروبية بدون تأشيرة ويجب عليهم الذهاب الى السفارات المعنية للحصول على التأشيرة والفيزا.

دول في امريكا بدون تأشيرة لليبين (6 دول) :

يمكن للمواطن الليبي زيارة 6 دول أمريكية بدون فيزا او بتأشيرة إلكترونية :

1 – دومينيكا : بدون تأشيرة لمدة 21 يوم.

2 – سانت فينسنت والغارينادين : بدون تأشيرة لمدة 30 يوم.

3 – الإكوادور : بدون تأشيرة لمدة 90 يوم.

4 – هايتي : بدون تأشيرة لمدة 90 يوم.

5 – كوبا : تأشيرة عند الوصول (يجب الحصول على بطاقة سائح – Tourist Card).

6 – بوليفيا : تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوم.

دول في أوقيانوسيا بدون تأشيرة لليبيين (4 دول) :

يمكن للمواطن الليبي زيارة 4 دول في اوقيانوسيا بدون فيزا او بتأشيرة إلكترونية :

1 – ميكرونيسيا : بدون تأشيرة لمدة 30 يوم.

2 – توفالو : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

3 – بالاو : تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم.

4 – ساموا : تأشيرة عند الوصول لمدة 60 يوم.

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