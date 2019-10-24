داخلية الوفاق: ضبط متهم بالسطو المسلح في الفرناج

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط شخص متهم بالسطو المسلح على سوق للمواد الغذائية بمنطقة الفرناج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بقيام شخص بالسطو المسلح عـلى سـوق للـمواد الـغذائية بـمنطقة الـفرناج فقامت دورية تابعة لـوحدة الـعمليات بـقوة الـتدخل الـسريع بـالإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي بإلقاء القبض عليه وبـحوزته أسـلحة ومـبلغ مـالي وجرى اتخاذ الإجـراءات الـقانونية حـياله وإحـالته إلـى جـهات الاخـتصاص لاسـتكمال بـاقي الإجـراءات الـقانونية.

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