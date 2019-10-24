بلدية سرت: تشكيل لجنة لمتابعة الاعتداءات على خطوط النهر الصناعي

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مع عدد من المسؤولين بالقطاعات الخدمية في المدينة لبحث مشكلة المياه التي يعانى منها سكان المدينة وضواحيها.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله وعضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار ابراهيم مليطان ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق ومدير ادارة المرافق المحلية والاشغال بالبلدية منصور دلة ومراقب ادارة التشغيل والصيانة بموقع سرت بالجهاز التنفيذي لمشروع وادارة النهر الصناعي على حافظ ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياة بسرت سعيد الغرشة والمندوب عن مدير الامن بسرت مقدم نجيب اطبيقة ومدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى م فوزي ابوشعالة ومندوب عن مراقب الزراعة والثروة الحيوانية مصباح العماري ومدير مركز الشرطة الزراعية سرت عبد الحميد الشامخ

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس ابراهيم مليطان وعضوية مسؤولي الأجهزة والإدارات المختصة بملف المياه والتي تتولى اعتبارا من بداية الاسبوع متابعة المخالفات والتجاوزات والاعتداءات على مسارات الخطوط الرئيسية والفرعية لجهاز النهر الصناعي وشبكة المياه بالخصوص والوصلات غير الشرعية.

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