الجراري: الأزهر يلعب دورا في محاربة التطرف والغلو الذي يهدد ليبيا

زار وفد ضم 61 إماما وواعظا من مختلف أنحاء ليبيا، هيئة كبار العلماء، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، برعاية شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان “مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية”.

استقبل الوفد الدكتور صلاح العادلى أمين عام هيئة كبار العلماء، الذى رحب بالوفد موضحاً عمق العلاقات المصرية الليبية، مؤكداً أن الزيارة التى تأتى ضمن فعاليات البرنامج التدريبى المقام بالمنظمة العالمية، تعد رابطا هاما بين الأئمة والمتدربين الليبيين وبين الهيئة حيث قام بتوضيح الأهمية العلمية والتاريخية لهذا المكان تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر.

وألقى الدكتور أحمد معبد عضو هيئة كبار العلماء كلمة أوصى فيها الوفد بأن يكونوا خير حاملين لرسالة الازهر الشريف وخير مبلغين عن الأزهر وعلماءه الأجلاء، وأن يتحلوا بإدراك مستجدات العصر وأساليب الدعوة الحديثة في سبيل محاربة الفكر المتطرف والعنف والإرهاب بالعلم وبالفكر الأزهرى الوسطى المعتدل.

من جانبه أشاد الشيخ أكرم الجرارى، رئيس فرع المنظمة بليبيا بالدور الهام الذى يلعبه الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية لمحاربة الغلو والتطرف الذى يهدد ليبيا والوطن العربى، وأكد أنه من خلال تدريب أكثر من 250 إماما ومتدربا أصبح الفكر الأزهري المعتدل ينتشر بسرعة فى ليبيا وأكد على الدور الذى يلعبه المتدربون بعد عودتهم إلى المناطق المختلفة بليبيا حيث ذكر أنهم أقاموا العديد من الأنشطة فى مختلف المناطق الجغرافية الليبية مثل مبادرة” أوطان بلا إرهاب” وغيرها من المبادرات والأنشطة التى تساهم فى مواجهة الغلو والعنف والتطرف.

