حفتر يُشدّد على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم

شدد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين مستوى قطاع التعليم باعتباره عماد الدولة، والمسؤول الأول عن مستقبل أجيالها.

وجاءت توجيهات حفتر خلال اجتماعه مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي عبد الرحيم، ووزير الاقتصاد بالحكومة، منير عصر الذي تلقى توجيهات أيضاً حول أهمية إيلاء الاهتمام المناسب بقطاع الاقتصاد لما له من تأثير على حياة المواطنين.

وأكد القائد العام للجيش الوطني لوزير التعليم حرصه على الاهتمام بكافة الشرائح التابعة لقطاع التعليم سواء من المعلمين أو الطلبة.

وتأتي توجيهات حفتر في الوقت الذي تشهد فيه نقابات التعليم بالمنطقة الشرقية اعتصاماً مفتوحاً من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة في تطبيق القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب والقاضي برفع المرتبات.

كما يطالب المعلمون بتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ قانون التأمين الصحي وفصل التعليم العام عن التعليم العالي واستحداث المجلس الأعلى للتخطيط وتطوير التعليم واستصدار قانون حماية المعلم.

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