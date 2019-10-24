البيضاء تحتضن ملتقى تثقيفيا لضباط القوات المسلحة

أقيم بمدينة البيضاء، الملتقى التعبوي التثقيفي الأول، لضباط القوات المسلحة بالمنطقة الدفاعية الجبل الاخضر، برعاية الإدارة العامة لمركز الخبرة القضائية والبحوث.

وقد ألقى مدير إدارة التوجية المعنوي، العميد خالد المحجوب، محاضرة عن مخاطر الإرهاب والتطرف الفكري، وعلى ضرورة التطوير في المؤسسة العسكرية من ناحية تنوع المعلومات، ومواكبة التكنولوجيا، إضافة إلى فن التواصل.

وخلال المحاضرة نبه العميد المحجوب إلى أسباب التدخل الخارجي الداعم للإرهاب، وإلى ثروات ليبيا الطبيعية التي أصبحت مطمعا لتلك التنظيمات المتطرفة.

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