وصول قوات خاصة تابعة إلى اللواء 73 مشاة لطرابلس

أعلن المركز الاعلامي اللواء 73 مشاة ،بعد ظهر اليوم الخميس ،عن وصول قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة ،إلى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس ،وستقوم خلال الساعات القادمة بعملية كبيرة تحت مسمى عملية شهداء الـ73 ، بعد وضع الخطه الكاملة.

و قال المركز الإعلامي ،إن القوة دعمت بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني، وتضم القوة أفضل المقاتلين بوحدات اللواء 73 مشاة، بالإضافة إلى تلقي عدد منهم تدريبات على أيدي مدرسة الصاعقة والمظلات في وقت سابق.

يذكر أن اللواء 73 مشاة عزز صفوفه بسرايا قتالية منها مدفعية الهاوزر والدبابات والمشاة وذلك على ثلاث مراحل بالساعات ال72 الماضية.

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