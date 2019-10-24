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توقيع عقد المخطط التحضيري لتصميم شكل مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري اليوم عقد المخطط التحضري العام لمدينة بنغازي مع شركة ” ليد ” اليونانية اثر اجتماعات موسعة ضمت إدارة الشركة بوجواري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري وعميد بلدية اتينا وممثلين عن وزارة الخارجية اليونانية بالإضافة لخبرات هندسية مثلت شركات يونانية عديدة تعمل في مجالات المطارات والموانئ والاتصالات والطاقة.

وتشمل الخطة شكل المدينة العام حتى عام 2050 وتعمل على تصميم شبكة المساكن بما يتناسب مع عدد السكان وتوزيع المناطق السياحية بالإضافة لعلاج مشكلة السكن للنازحين وتهيئة العشوائيات ووضع خطة للمياه والصرف الصحي ووضع تصور للمرافق وأماكن البحيرات ومراكز الطاقة.
وأجرى وفد رفيع المستوى الأيام الماضية زيارة إلى اليونان بينهم الحبري وبوجواري وأعضاء لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي التي يترأسها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني والتي خصص لها مليار و767 مليون دينار خلال العام 2019 لإتمام تعاقدات وإنشاء وتطوير البنية التحتية في البلدية وتحسين جودة الخدمات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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