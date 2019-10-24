فضيل الأمين يدعو لوقف الحرب في طرابلس

أخبار ليبيا24

دعا رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وعضو لجنة الحوار السياسي المستقيل فضيل الأمين إلى وقف الحرب في طرابلس، مشيرًا إلى أنه لا فاز أو مغلوب فيها.

وقال الأمين في تغريدة باللغة الإنجليزية على موقع تويتر طالعتها وترجمتها أخبار ليبيا24 “إن التصعيد الخطير في القصف الجوي لعاصمة ليبيا طائش وخطير”.

وأضاف، “لن تكون هناك نتيجة عسكرية لهذه الحرب الأهلية. المزيد من الأطفال والمدنيين قتلوا أو روعوا بسبب هذه الحرب غير المسؤولة. لا فائز إلا الموت والدمار. توقف عن ذلك”.

ويخوض الجيش الوطني منذ أبريل الماضي معركة تحرير طرابلس من الجماعات المسلحة، ومنذ ذلك التاريخ تشهد العاصمة تصعيدًا عسكريًا بين الجيش الوطني وقوات الوفاق.

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