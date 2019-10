المتوسط:

التقى القائد العام للجيش المُشير أركان حرب خليفة حفتر، مع مشايخ وأعيان قبيلة العواقير، اليوم الخميس.

وجدد مشايخ وأعيان قبيلة العواقير، دعهم للجيش ومُباركتهم لمعركة طرابلس لدحر آخر ما تبقى من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المُسلحة، بحسب بيان القيادة العامة للجيش.

وقد أثنى حفتر ، على دور قبيلة العواقير وكل القبائل الليبية لدعمها الكبير للجيش .

وكان حفتر ، قد التقى بوزيري التعليم والاقتصاد بالحكومة المؤقتة، اليوم الخميس.

The post تفاصيل لقاء “حفتر” مع وفد ” قبيلة العواقير” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية