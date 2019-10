تونس: هذا موقف الحكومة  من قضية  اللاجئين الليبيين

المتوسط:

قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، إن ” الأخوة في ليبيا هم شعب شقيق، وعلاقات تاريخية وثقافية متطورة جدا، وفي 2011 كان هناك أكثر من مليون ليبي، جاؤوا إلى تونس واستقبلناهم بإمكانياتنا البسيطة، وهذا واجبنا لأن العلاقات طيبة”.

وأضاف الشاهد، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، ” اليوم هناك مخاوف، نحن نريد أن يكون حل سلمي في ليبيا من دون تدخل أجنبي، أو تدخل عسكري”.

وأكمل الشاهد، أن “تونس دائما تقدم الدعم للمسألة الليبية وهي مسألة أساسية بالنسبة لتونس أمنيا واقتصاديا، حقيقة هذه من الأولويات الدبلوماسية التونسية في المرحلة القادمة”.

