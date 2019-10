الحويج: حل المشكلات الأمنية في ليبيا أولا ثم الذهاب إلى حوار شامل

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أنه “على المجتمع الدولي أن يحل الأزمة الليبية وليس إدارتها عليه أن ينتهي من فوضى السلاح ووضع آليات لجمع السلاح وتنظيم ونزع السلاح من المليشيات، تهديد الأمن في ليبيا هو تهديد لأفريقيا وللمتوسط ولكل العالم، وبالتالي نحن في حاجة أولا إلى حل المشكلة الأمنية ثم الذهاب إلى حوار شامل”.

وعن الدور الروسي قال الحويج، في تصريحات صحفية له، إن ” روسيا دولة مهمة، لكن نحن نتطلع لدور أكبر في الأزمة الليبية، روسيا هي عضو مجلس الأمن عضو فاعل، وعضو اقتصادي كبير دولة عظمى نطلب من روسيا أن تسهم أكثر في حل الأزمة الليبية وأن يكون هناك مؤتمر على غرار مؤتمر سوتشي لسوريا، وأن يكون هناك سوتشي لليبيا”.

ودعا الحويج لشراكة حقيقة مع الصديقة روسيا، بعد ذلك في مجال التنمية والغاز النفط الاستثمار السكك الحديدية، وإعادة الإعمار. ليبيا اليوم خاصة المنطقة الشرقية التي نمثلها اليوم، ونحن نمثل 90% من الأراضي الليبية، تشهد مشروعات كبرى في التنمية والطرق والطاقة، وهذه دعوة للعمل في ليبيا مجددا.

